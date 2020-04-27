ЖДЕМ ЖАРЫ ИЛИ ДОЖДЕЙ? ⟩ Синоптики рассказали, какой будет погода на Иванову ночь

Лето 2020 года может стать одним из самых жарких за всю историю наблюдения. Об этом рассказал глава Минприроды Дмитрий Кобылкин, сообщает телеканал "Россия 24".

По словам представителя ведомства, в этом году они наблюдают аномально жаркую температуру, а лето 2020 наверняка войдет в пятерку самых жарких за всю историю.

Американские синоптики также прогнозируют жаркое лето, обещая уже прекрасную летнюю погоду в Эстонии на Иванову ночь: ожидается +25 и никаких дождей!