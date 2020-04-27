Во время особой ситуации в Эстонии волонтеры некоммерческого объединения OpenHeart доставляют домой еду и лекарства пенсионерам и людям из группы риска, пишет Elu24.

В некоммерческом объединении OpenHeart MTÜ 39 человек, которые уже помогли 80 нуждающимся.

Добровольцы покупают еду по заказам. ФОТО: Ilja Matusihis

«Мы доставляем товары домой, и еще не сталкивались с мнением, что мы - мошенники или хотим обмануть пенсионеров. Наши клиенты - люди от 65 лет и старше. Самому старшему 83 года», - рассказывает Эве Нурме.

Те, кто нуждается в помощи, составляют список необходимых продуктов и диктуют его по телефону добровольцам. ФОТО: Ilja Matusihis

Если различные курьерские службы или магазины взимают плату за доставку продуктов на дом, то волонтеры из OpenHeart делают это бесплатно.

Заказы принимаются дважды в неделю - по понедельникам и четвергам. ФОТО: Ilja Matusihis

«Мы уже рассказывали о нашей работе в различных СМИ на эстонском и русском языках, а также принимали участие в одном телешоу», - говорит Нурме.

Каждый заказ будет исполнен. ФОТО: Ilja Matusihis

Волонтеры сотрудничают и с жилищными товариществами. «Мы спрашивали, можем ли мы разместить информационные бюллетени на лестничных клетках, и получили разрешение. Но в последнее время пожилые люди делятся информацией о нас со своими друзьями, и их дети напрямую спрашивают, можем ли мы помочь их родителям», - комментирует Нурме.

Добровольцы, кроме еды, также приносят нуждающимся необходимые лекарства из аптек. ФОТО: Ilja Matusihis

Хотя большинство из тех, кому доставляют еду и лекарства на дом, - русскоязычные, волонтеры OpenHeart выражают надежду, что эстонские пенсионеры будут обращаться к ним за помощью тоже.

Правила безопасности строго соблюдаются. Волонтеры носят маски и дезинфицируют руки. ФОТО: Ilja Matusihis

«Грустно видеть, как многие люди из группы риска выходят в магазин, а ведь мы могли бы им помочь», - Эве Нурме призывает всех, кто в группе риска, связаться с организацией OpenHeart.

Необходимые продукты доставляются домой пенсионерам. ФОТО: Ilja Matusihis

«Мы работаем больше месяца, и у некоторых клиентов уже появились свои любимчики», - радуется Нурме.

В большинстве случаев в помощи нуждаются пожилые люди ФОТО: Ilja Matusihis

«Пока наша команда делает все возможное, чтобы минимизировать вероятность заражения пожилых людей и тех, кто наиболее подвержен риску, принося им еду и лекарства домой», - подытожила Нурме.

У многих, кому волонтеры приносят еду, уже есть свои любимчики. ФОТО: Ilja Matusihis

Оформить продуктовый заказ можно дважды в неделю: по понедельникам и четвергам с 10.00 до 17.00.

Заказы принимают операторы Эве Нурме и Юлия по телефонам 53994527 и 56716808. Оба оператора говорят по-эстонски и по-русски.