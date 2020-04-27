ФАНАТЫ В ЭКСТАЗЕ! ⟩ Ратаковски устроила откровенную съемку, не успев одеться после душа

В последнее время Эмили Ратаковски всё чаще радует поклонников откровенными фото, с каждым разом надевая всё меньше и меньше одежды. Недавно популярная американская модель опубликовала в Instagram снимок, который сделала в ванной комнате. 28-летняя звезда позировала перед зеркалом в одних плавках от купальника, намотав на голову полотенце.

Эмили отказалась не только от топа купальника, но и украшений. Как обычно, модель решила обойтись без макияжа, лишь густо подведя глаза чёрным. Под фото девушка напомнила, что эти плавки можно купить в её магазине. Но, судя по комментариям, модель глубоко просчиталась, надеясь таким снимком привлечь внимание к бикини.

Эмили Ратаковски — 28-летняя американская модель с огромной аудиторией Instagram в 26 миллионов человек. Такую известность девушке удалось приобрести, снявшись в паре романтических комедий и в клипах исполнителей с мировым именем: Maroon 5, Робин Тик и Дима Билан. Сейчас модель является владелицей собственного бренда одежды Inamorata, новинки которого она часто демонстрирует на себе на радость подписчикам.