Пн, 27.04.2020
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О НИХ ПИШУТ ВСЕ ⟩ Россияне, которые воссоздают на карантине известные картины, прославились на весь мир

Слева-"портрет Адели Блох-Бауэр" Густава Климта, 1907г.. Авторы картины 2020: Татьяна Гориловски с дочерь Анна

ФОТО: Татьяна Гориловски

В Facebook стала популярной группа, в которую пользователи выкладывают свои версии шедевров мировой живописи.

В сети набирает популярность группа в фейсбуке «Изоизоляция | Izoizolyacia». В эту группу россияне выкладывают фото того, как они воссоздают известные (и не очень) картины и скульптуры.

«Антихандрический флешмоб. Изоизоляция в наше коронавирусное время», — говорится в описании группы.

На группу уже подписались более 552 тысяч человек, а ее посты собирают огромное количество лайков. О группе пишут зарубежные издания — например, The New York Times.

Аленушка, Виктор Васнецов

ФОТО: Ася Богуш

Многие интернет-пользователи создают копии и пародии на знаменитые шедевры.

Мадонна со спящим младенцем, Джованни Баттиста Сальви, Сассоферрато

ФОТО: Ilya Exebiche‎

Помимо людей, главными участниками «полотен» становятся животные, а некоторые «репродукции» делают полностью из подручных средств.

Картина Вакх, Микеланджело Караваджо. Модель - Кинич Ахау Юстилиан Добби. Хозяйка -

ФОТО: Ксения Таирова

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