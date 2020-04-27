О НИХ ПИШУТ ВСЕ ⟩ Россияне, которые воссоздают на карантине известные картины, прославились на весь мир

В Facebook стала популярной группа, в которую пользователи выкладывают свои версии шедевров мировой живописи.
В сети набирает популярность группа в фейсбуке «
«Антихандрический флешмоб. Изоизоляция в наше коронавирусное время», — говорится в описании группы.
На группу уже подписались более 552 тысяч человек, а ее посты собирают огромное количество лайков. О группе пишут зарубежные издания — например,
Многие интернет-пользователи создают копии и пародии на знаменитые шедевры.
Помимо людей, главными участниками «полотен» становятся животные, а некоторые «репродукции» делают полностью из подручных средств.
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