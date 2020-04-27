Прощай, all inclusive: Турция заявила о новых правилах для туристов

Если мы не столкнемся с новыми проблемами, внутренний туристический трафик начнется в конце мая,
– отметил министр туризма Турции Мехмет Эрсой.
По словам министра, власть создала детальный перечень правил для работы отелей и других туристических мест. В частности, планируется регулярная дезинфекция транспортных средств, а весь персонал в области туризма должен пройти соответствующую медицинскую подготовку.
Мы готовимся к 15 мая. Количество шезлонгов будет ограниченным. Цены могут подняться. Составляются новые планы,
– рассказал Исмаил Аккая, глава города Ула.
Также отмечается, что аэропорты, гостиницы, рестораны и музеи будут переоборудованы до всех требований социального дистанцирования. В туристических городах Турции развернут специальные больницы и доставят туда аппараты ИВЛ.