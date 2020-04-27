Прощай, all inclusive: Турция заявила о новых правилах для туристов

Турецкие власти, не смотря на пандемию коронавируса, ждут туристов этим летом. Однако они уже заявили, что наполовину сократят количество шезлонгов на пляжах, а также откажутся от системы all inclusive и перейдут на комплексное питание. Об этом пишет Сегодня со ссылкой на портал Hurriyet.