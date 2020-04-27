Пн, 27.04.2020
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Прощай, all inclusive: Турция заявила о новых правилах для туристов

Турция.

ФОТО: KAAN SOYTURK/REUTERS

Турецкие власти, не смотря на пандемию коронавируса, ждут туристов этим летом. Однако они уже заявили, что наполовину сократят количество шезлонгов на пляжах, а также откажутся от системы all inclusive и перейдут на комплексное питание. Об этом пишет Сегодня со ссылкой на портал Hurriyet.

Если мы не столкнемся с новыми проблемами, внутренний туристический трафик начнется в конце мая,

– отметил министр туризма Турции Мехмет Эрсой.

По словам министра, власть создала детальный перечень правил для работы отелей и других туристических мест. В частности, планируется регулярная дезинфекция транспортных средств, а весь персонал в области туризма должен пройти соответствующую медицинскую подготовку.

Мы готовимся к 15 мая. Количество шезлонгов будет ограниченным. Цены могут подняться. Составляются новые планы,

– рассказал Исмаил Аккая, глава города Ула.

Также отмечается, что аэропорты, гостиницы, рестораны и музеи будут переоборудованы до всех требований социального дистанцирования. В туристических городах Турции развернут специальные больницы и доставят туда аппараты ИВЛ.

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