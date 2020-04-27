Летние фестивали переносятся: министр культуры сообщил о запрете крупных мероприятий

Чтобы официально объявить о судьбе того или иного организованного нами летнего мероприятия, мы должны сначала получить соответствующую информацию от артистов - будет ли концерт в Эстонии, как и весь европейский тур, перенесен или все же отменен. У всех компаний имеют свои правила. Если в настоящее время нет соответствующей информации о переносе или отмене мероприятия, это лишь означает, что у нас еще нет подтверждения от артиста о возможных изменениях. Мы сообщим всем купившим билеты о любых изменениях как можно скорее. Пожалуйста, будьте терпеливы,