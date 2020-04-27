Летние фестивали переносятся: министр культуры сообщил о запрете крупных мероприятий

Летние фестивали, которых так ждали меломаны Эстонии и не только, не состоятся. На пресс-конференции правительства министр культуры Тынис Лукас сообщил, что этим летом нельзя проводить крупные мероприятия, пишет Elu24.
Если ситуация будет улучшаться, мы будем потихоньку двигаться дальше,
- сказал Лукас на сегодняшней пресс-конференции правительства.
Что касается спектаклей и концертов, то в июне они не состоятся. Если мы сможем победить вирус в мае-июне и показатели это подтвердят, то в июле-августе что-то уже сможет возвращаться в обычный режим. Внутренние мероприятия, включая кинотеатры, должны планировать открыть двери в начале осени. Крупные мероприятия этим летом будут отменены.
Судя по словам Лукаса этим летом не состоятся и такие крупные мероприятия, как концерты Джеймса Бланта, Ленни Кравица и группы Rammstein.
17 апреля на странице группы Rammstein в Facebook появился пост о том, что правительства многих стран запретили проводить крупные мероприятия.
К сожалению, под эти запреты попали и некоторые концерты группы. Мы работаем с нашими зарубежными партнерами над решением этой сложной ситуации и надеемся на понимание тех, кто купил билеты на концерты.
Большинству организаторов фестивалей, скорее всего, придется также изменить свои планы. Несколько недель назад было объявлено, что фестиваль итальянской музыки в Хаапсалу в этом году не состоится и будет перенесен на 5 июня следующего года.
Чтобы официально объявить о судьбе того или иного организованного нами летнего мероприятия, мы должны сначала получить соответствующую информацию от артистов - будет ли концерт в Эстонии, как и весь европейский тур, перенесен или все же отменен. У всех компаний имеют свои правила. Если в настоящее время нет соответствующей информации о переносе или отмене мероприятия, это лишь означает, что у нас еще нет подтверждения от артиста о возможных изменениях. Мы сообщим всем купившим билеты о любых изменениях как можно скорее. Пожалуйста, будьте терпеливы,
- сказал Elu24 представитель Live Nation Estonia.