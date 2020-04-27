ОТСТОЯЛА ЧАС В ОЧЕРЕДИ ⟩ 22-летнюю девушку с позором выгнали из магазина из-за нарушения правила

В середине апреля мать двоих детей пошла в магазин Range, откуда ее якобы выгнали будто преступницу, пишет Hull Live.

Женщина пришла в магазин со своим парнем и ждала в очереди более часа, чтобы войти. Однако в магазине действует правило, согласно которому только один человек из одного домохозяйства может одновременно делать покупки.

«Я делала покупки для себя и своих старших членов семьи, которые не могут сейчас выйти из дома», - объяснила она, почему ей пришлось прийти в магазин. Так как у нее нет прав на вождение автомобиля, она взяла с собой своего парня. «Мой возлюбленный пошел за покупками для себя. Мы вошли в магазин не вместе, покупки тоже делали по-отдельности», - сказала женщина.

Позже мать двоих детей столкнулась с «очень грубой женщиной», которая видела, как она и ее возлюбленный покидали одну машину. По словам 22-летней покупательницы, женщина была очень высокомерна и велела ей немедленно покинуть магазин.

Я попыталась ей объяснить, что делаю покупки для своих родителей, и что мы с парнем делали покупки раздельно,

- сказала она.

Однако женщину это объяснение не устроило, она начала кричать на покупательницу.

«Я была смущена, потому что со мной говорили как с ребенком. Она продолжала кричать на меня, когда я выходила из магазина, перед 20 или 30 людьми, стоящими в очереди», - вспоминает неприятный опыт покупательница.

Ее парня также заставили покинуть магазин.

Меня выгнали из магазина так, будто я что-то украла. Чувствовала себя как идиотка,

- призналась она.