Без этого не будут пускать в самолет: что ждет авиапассажиров после карантина

В документе нужна отметка об отсутствии вируса. Перед посадкой пассажиру придется пройти через дезинфекционный туннель и термальный сканер, который определит температуру тела. Багаж также будет продезинфицирован. Об этом пишет Travel Daily News, ссылаясь на исследование The Rise of sanitased travel, в котором подробно описываются изменения и нововведения для авиапассажиров в 2021 году.

Специалисты предупреждают, что пассажирам придется неукоснительно соблюдать дистанцию. Это касается как очередей у "гейтов", так и ожидания в креслах. Скорее всего, после запуска регулярного авиасообщения на борту путешественники уже не смогут развлечь себя журналами и газетами, которые раньше клали в спинки сидений. Их место займут дезинфицирующие салфетки. Кроме того, если пассажир начнет кашлять перед посадкой на борт, его вряд ли допустят в самолет.