Коронавирус сохраняется в глазах даже после выздоровления: итальянские врачи

Мы обнаружили, что слизистые оболочки глаз пациентов, инфицированных SARS-CoV-2, могут содержать вирус и, следовательно, такие люди могут являться потенциальным источником инфекции. Эти результаты подчеркивают важность мер контроля, таких как избегание прикосновения к носу, рту и глазам и частое мытье рук. Поэтому так важно правильное использование средств индивидуальной защиты для офтальмологов во время клинического обследования, поскольку слизистая оболочка глаза может быть не только местом проникновения вируса, но и источником заражения,

За основу своего исследования врачи взяли случай 65-летней пациентки. Высокий уровень вирусных частиц в глазах у нее был еще долго после того, как инфекция исчезла из носа.

Женщина 23 января вернулась в Италию из китайского города Ухань. Через неделю у нее начались симптомы COVID-19, и на следующий день она была госпитализирована. У пациентки был сухой кашель, боль в горле, высокая температура, воспаление слизистой оболочки носа и покраснение глаз. У женщины был положительный результат на COVID-19. Медики взяли мазок с глаз и обнаружили, что у нее в глазах был коронавирус.