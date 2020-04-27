Важный совет каждому! Гороскоп Василисы Володиной на неделю с 27 апреля по 3 мая

Лев

Львам стоит бороться в этот период с ленью и прокрастинацией, потому что ничто не будет даваться им само по себе. Придется самостоятельно добиваться поставленных целей и задач, не надеясь на чудо. В сложных ситуациях можно будет воспользоваться тремя способами мгновенного привлечения удачи. Необходимо идти сквозь преграды и не бояться трудностей.

Благоприятными днями станут четверг и пятница. В это время необходимо сделать все возможное, чтобы закрепить достигнутый результат. Если относиться легкомысленно к важным делам, то можно остаться в проигрыше. Астролог советует не надеяться на удачу, а самостоятельно доводить все до завершения, чего бы это ни стоило.

Дева

Девам на этой неделе стоит подумать о себе. Им нужно будет следовать пяти законам Вселенной, которые помогут стать счастливее. В работе и в делах придется выйти из зоны комфорта, чтобы как следует потрудиться и завершить все самые важные дела, которые уже нет возможности откладывать.

Текущее настроение звезд и планет может принести Девам много полезного. Например, они могут понять, чего хотят от жизни, к чему им стоит стремиться, что они сделали неправильно и как это исправить. Неделя прекрасно подойдет для духовных поисков, практик, молитв, самоанализа. У всего происходящего есть скрытый смысл, который стоит разгадать.

Весы

Весам стоит перестать перетягивать на себя чужие проблемы. Такое поведение свойственно множеству людей, но на представителях данного Знака оно скажется наиболее негативно. Стоит задуматься о том, как сделать свою жизнь лучше. Это время, когда необходимо следовать интуиции, не забывая при этом и про логику. Нельзя откладывать решение проблем на потом.

В первой половине недели Весам стоит находиться в самой гуще событий. Не нужно прятаться от работы и забот. Также нежелательно пасовать перед трудностями. Любые преграды на пути будут преодолимы. Это идеальное время для труда. Самый неблагоприятный день недели — суббота. Его стоит посвятить релаксации и отдыху.

Скорпион

У Скорпионов самым трудным будет начало недели, так что в первые несколько дней желательно пользоваться утренними медитациями на привлечение удачных событий. Очень важно уметь настраивать себя на позитивную волну, ведь это придает уверенности и нейтрализует негатив, исходящий от звезд и планет, прибавляет удачи.

Не стоит пасовать перед трудностями, даже если они застанут врасплох и будут крайне неприятными. Также не нужно переживать из-за срыва планов. Вполне вероятно, что Вселенная постарается таким образом внести свои коррективы в жизнь Скорпионов. Такие изменения могут пойти на пользу и указать людям этого Знака верный путь в жизни.

Стрелец