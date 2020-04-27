ФОТО ⟩ Дарья Мороз опубликовала фото с сестрой, которая младше нее на 32 года

Дарья Мороз потеряла мать в 17 лет: Марина Левтова погибла при трагических обстоятельствах. Овдовев, Юрий Мороз замкнулся в себе, но встретившаяся ему Виктория Исакова смогла пробудить в мужчине желание двигаться дальше.

Дарья восприняла мачеху в штыки. Еще бы — новая жена отца была всего на семь лет ее старше. Прошли годы, и, к счастью, девушки смогли найти общий язык, вскоре и вовсе став подругами.

В том же 2003 году Виктория забеременела, но родившаяся дочка прожила всего три месяца. Причиной смерти стала генетическая несовместимость ее родителей. Прошли годы, прежде чем Исакова смогла вновь стать матерью пишет Woman.