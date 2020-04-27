ФОТОНОВОСТЬ ⟩ Предложение во время пандемии коронавируса: в Maxima с большой скидкой продают могильные свечи

Фото сделано читателем портала Limon.ee в магазине Maxima XX на Смуули-теэ в Ласнамяэ, скидка действует с 21 апреля и до 27 апреля включительно и не распространяется на товары, которые уже продаются по более низкой цене. «Не очень приятный осадок остался после посещения магазина, во время того, как десятки людей в стране уже умерли от коронавируса, очень страшно видеть такую акцию в магазине. Наверное, руководство сети хотело помочь гражданам в это непростое время, но получилось всё совсем иначе, прямо черный юмор какой-то», - пишет читатель портала Limon.ee.