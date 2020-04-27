ФОТОНОВОСТЬ ⟩ Предложение во время пандемии коронавируса: в Maxima с большой скидкой продают могильные свечи

Мы живем в очень непростое время, любой неосторожный шаг властей или предпринимателей вызывает у тысяч людей страх или даже панику. В Maxima в период борьбы с коронавирусом решили сделать скидки -40 процентов на могильные свечи для обладателей клиентских карт Aitäh. Разве можно так нагнетать и без того наколенную обстановку в стране и в мире?
Фото сделано читателем портала Limon.ee в магазине Maxima XX на Смуули-теэ в Ласнамяэ, скидка действует с 21 апреля и до 27 апреля включительно и не распространяется на товары, которые уже продаются по более низкой цене. «Не очень приятный осадок остался после посещения магазина, во время того, как десятки людей в стране уже умерли от коронавируса, очень страшно видеть такую акцию в магазине. Наверное, руководство сети хотело помочь гражданам в это непростое время, но получилось всё совсем иначе, прямо черный юмор какой-то», - пишет читатель портала Limon.ee.
Ответ руководителя отдела продаж сети магазинов Maxima в Эстонии Марге Кикас:
Скидки на могильные свечи в нашей сети обусловлены, прежде всего, международными днями памяти усопших и льготные предложения на свечи также зависят от времени года - весной люди, как правило, наводят порядок на могилах своих близких, сажают цветы и зажигают свечи.