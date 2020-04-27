ФОТО ⟩ Как выглядит четырехлетняя дочь певца Тимы Белорусских

Тима Белорусских покорил сердца слушателей «Незабудкой», в одночасье став суперзвездой с большим количеством концертов и контрактов. Впрочем, так было не всегда: всего пару лет назад певец работал официантом, чтобы обеспечить свою дочь.

Артист сторонится публичности и не раскрывает подробностей своей личной жизни. Журналисты выяснили, что Тима женат на своей школьной любви Яне. Их отношения начались в выпускном классе, а юношеская романтика закончилась беременностью девушки.

В конце 2015 года будущая супруга Белорусских родила дочь Софию. На тот момент Яне было 17 лет, а Тиме — 16. Певец не отказался от ребенка, а стал помогать в воспитании и заниматься семей.

ФОТО: Соцсети