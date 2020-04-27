Пн, 27.04.2020
Видео из отделения интенсивной терапии PERH: как спасают больных коронавирусом в критическом состоянии СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>

ФОТО ⟩ Как выглядит четырехлетняя дочь певца Тимы Белорусских
«Девочка – разноцветная витаминка»

Тима Белорусских

ФОТО: Instagram

Певец не афиширует свою личную жизнь, однако поклонникам известно, что сердце знаменитости занято супругой Яной, с которой он воспитывает четырехлетнюю дочь, пишет Woman

Тима Белорусских покорил сердца слушателей «Незабудкой», в одночасье став суперзвездой с большим количеством концертов и контрактов. Впрочем, так было не всегда: всего пару лет назад певец работал официантом, чтобы обеспечить свою дочь.

Артист сторонится публичности и не раскрывает подробностей своей личной жизни. Журналисты выяснили, что Тима женат на своей школьной любви Яне. Их отношения начались в выпускном классе, а юношеская романтика закончилась беременностью девушки.

В конце 2015 года будущая супруга Белорусских родила дочь Софию. На тот момент Яне было 17 лет, а Тиме — 16. Певец не отказался от ребенка, а стал помогать в воспитании и заниматься семей.

ФОТО: Соцсети

Тима не говорит об этом в интервью и не делится в Инстаграме, однако поклонникам все же удалось выяснить, как выглядит его дочь. В Сети опубликованы кадры подросшей Софии, и, судя по снимку, она унаследовала черты знаменитого отца.

НАВЕРХ