ФОТО ⟩ Как выглядит четырехлетняя дочь певца Тимы Белорусских
Певец не афиширует свою личную жизнь, однако поклонникам известно, что сердце знаменитости занято супругой Яной, с которой он воспитывает четырехлетнюю дочь, пишет Woman.
Тима Белорусских покорил сердца слушателей «Незабудкой», в одночасье став суперзвездой с большим количеством концертов и контрактов. Впрочем, так было не всегда: всего пару лет назад певец работал официантом, чтобы обеспечить свою дочь.
Артист сторонится публичности и не раскрывает подробностей своей личной жизни. Журналисты выяснили, что Тима женат на своей школьной любви Яне. Их отношения начались в выпускном классе, а юношеская романтика закончилась беременностью девушки.
В конце 2015 года будущая супруга Белорусских родила дочь Софию. На тот момент Яне было 17 лет, а Тиме — 16. Певец не отказался от ребенка, а стал помогать в воспитании и заниматься семей.
Тима не говорит об этом в интервью и не делится в Инстаграме, однако поклонникам все же удалось выяснить, как выглядит его дочь. В Сети опубликованы кадры подросшей Софии, и, судя по снимку, она унаследовала черты знаменитого отца.