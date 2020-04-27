ФОТО ⟩ Странные отношения мужчины и секс-куклы, «родившей» от него ребенка, скрывают жуткий секрет

Терри Ист из США стал популярным несколько лет назад, когда мужчина начал жить с секс-куклой серии Real Doll, пишет Meedia.

Своей силиконовой «супруге» отставной офицер даже дал свою фамилию, у Стефани Ист был собственный аккаунт в социальной сети. Терри писал от лица куклы так, будто она была настоящей домохозяйкой и вела блог о своей семейной жизни. Посты с множеством подробных снимков быстро стали популярными, многие из них собирали более 2000 перепостов.

Терри и Стефани ФОТО: Facebook

По блогу Стефани складывалось впечатление, что она во всем помогает Терри: готовит еду, управляет домом. В дальнейшем события развивались невероятно: у странной пары появился первенец. Им стала кукла, по росту и весу полностью имитирующая младенца. Совершенно безумной выглядит эта история еще и потому, что «акушеркой» при «родах» стал сам Терри.

Весь процесс родов был тщательно заснят, а фоторепортаж размещен в Сети. Впрочем, и другие посты Стефани были полны жизни и казались абсолютно реальными.

«На прошлой неделе в свой день рождения Терри был болен, – писала Стефани в своем блоге. Поэтому мы отмечаем сегодня, вот несколько фотографий и подарок. Я люблю тебя, золотко»

Стефани «рожала» дома. ФОТО: Facebook

Ветеран с мрачным прошлым

Новый всплеск интереса к отношениям Терри и Стефани возник потому, что для кого-то исчезновение этой странной пары из соцсетей стало большой потерей. Так несколько месяцев назад в Facebook появилась группа «Куда пропала Стефани Ист?»

Очень быстро группа стала популярной, и теперь в ней уже более 16 000 участников. Судя по всему, людей действительно волнует, куда пропала силиконовая «домохозяка», посты которой закончились в прошлом году.

Люди начали проводить собственное расследование, в ходе чего всплыло темное прошлое самого Терри. Стало известно, что Терри – ветеран войны. Не секрет, что у многих людей, которые прошли боевые действия, есть проблемы с психикой.

В «поисковой» группе также появилась пользовательница, которая назвала себя падчерицей Терри. Она поделилась подробностями жизни этого странного человека. По ее словам, Терри – ветеран операции «Буря в пустыне» во время войны в Персидском заливе 1990-х годов. По возвращении оттуда у него было не все в порядке с головой, он также жестоко избивал бывшую супругу. Девочка и ее мать долгие годы страдали от его действий.

«Это несмешно, он опасен! Пожалуйста, удалите и забудьте его», – попросила пользовательница всех участников группы.