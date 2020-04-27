СКАНДАЛ ⟩ С Региной Тодоренко разрывают контракты после слов о домашнем насилии

Известная телеведущая Регина Тодоренко оказалась в эпицентре большого скандала после высказываний о домашнем насилии. Неосторожные заявления знаменитости на камеру привели к тому, что с ней начали разрывать рекламные контракты, пишет TopNews.

В частности решение о прекращении сотрудничества с Тодоренко приняла компания PepsiCo, продукцию которой - рекламировала звезда.

«Мы выступаем категорически против насилия в любых формах. Было принято решение о приостановлении данной медиакампании», - цитирует «360» директора по коммуникациям PepsiCo Россия Александра Костикова.

Он подчеркнул, что в компании шокированы словами Тодоренко. Также Костиков отметил, что контракт с ведущей формально пока не разорван, так как это юридическая процедура, которой требуется время. Официально компания объявит о своем решении позже.

При этом PepsiCo уже сняла рекламу с Тодоренко с эфира и изменила оформление своих страниц в соцсетях.

Напомним, что ранее Регина Тодоренко в интервью Peopletalk на YouTube заявила, что женщины сами могут быть виноваты в том, что в их отношении применяют насилие.

«Твой муж тебя бьет, а почему, ты не задумывалась? А что ты сделала для того, чтобы он тебя не бил?» – заявила Регина, позже извинившись за свои слова.