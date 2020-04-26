ЗАСТРЯЛ ЗА ГРАНИЦЕЙ ⟩ Трехлетний сын Сильвии Ильвес больше месяца не может вернуться к матери

Да, нам не хватает 3-летнего Кристофера, который уехал перед отмененными мартовскими концертами к тете, бабушке и дедушке в Лапландию. Мы стараемся воспринимать вещи позитивно — за ним там точно очень хорошо следят и любят, и в ближайшее время мы найдем возможность вернуть его домой. Пока что думаем только о хорошем благодаря музыке!