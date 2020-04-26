ЗАСТРЯЛ ЗА ГРАНИЦЕЙ ⟩ Трехлетний сын Сильвии Ильвес больше месяца не может вернуться к матери

Эстонская виолончелистка Сильвия Ильвес сообщила в программе Reporter, что ее сын — трехлетний Кристофер, не может вернуться домой уже дольше месяца. Дело в том, что ребенка отправили погостить к бабушке с дедушкой в Лапландию до объявления ЧП, а теперь из-за ограничений он не может вернуться к матери.
Да, нам не хватает 3-летнего Кристофера, который уехал перед отмененными мартовскими концертами к тете, бабушке и дедушке в Лапландию. Мы стараемся воспринимать вещи позитивно — за ним там точно очень хорошо следят и любят, и в ближайшее время мы найдем возможность вернуть его домой. Пока что думаем только о хорошем благодаря музыке!
— подписала фото Сильвия.
Ставшая популярной после участия в передаче «Klassikatähed» виолончелистка стала матерью первый раз в возрасте 18 лет. У нее трое общих детей с финским бизнесменом Юкка Раутио и младший ребенок появился на свет в браке с Яаком Кулла, с которым она в последствии рассталась.