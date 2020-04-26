НОВЫЙ МУЖЧИНА? ⟩ Бывшая жена Джигана справоцировала пикантные слухи

«Мы готовы к покраске яиц! У нас на такую толпу целое корыто! Какие у нас красивые яйца, шикарные!», — комментирует Оксана Самойлова.

ФОТО: скриншот

Дочери Джигана и модели после проведения необходимых манипуляций начали «битву яиц». В определенный момент в кадре «засветился» таинственный мужчина в черной футболке, который советовал девочкам, как правильно разбить яйца.

«Никто не победил! У всех яйца раскрошились от ударов», — говорит за кадром супруга Джигана.