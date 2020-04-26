СПАСЛИ И ПРИЮТИЛИ ⟩ Жительница Эстонии ищет в Facebook невесту для своего голубя по кличке Вася

В пятницу, 24 апреля, в Facebook-сообществе Друг на всю жизнь. Животные ищут дом. Эстония появилась публикация, в которой одна из участниц группы рассказала историю появления в ее жизни голубя, которого назвали Васей.
У меня четвертый месяц живет голубь. История его немного грустная. Подобрала я его зимой, он был холодный, голодный, не мог ни летать ни ходить. Проблемы с лапками и координацией, все время перекатывался через себя, падал. Я честно думала, что у него нет шансов выжить. Но произошло чудо, и через месяц мой Вася (так я назвала мою гулечку) поправился и стал почти здоровым. Сейчас он немножко хромает, но это еле заметно. Когда пришла весна, я решила, что пришла пора, и птичке надо на свободу. Выпустила его там же, где и подобрала когда-то, и надеялась на его долгую и счастливую жизнь вместе со своими сородичами. Но все пошло не так, как я хотела. Через три дня я снова подобрала его там же, где выпустила. Птичка была на грани жизни и смерти. Голодный, потерявший все силы, он сидел на земле и был вымотан физически настолько... выглядел так плохо... взъерошенный, с полузакрытыми глазами, на шее была запекшаяся кровь... Видимо, свои его не приняли и не впустили под крышу родного дома, пытались заклевать. Тогда он просто хотел спать... Вот так я спасла его второй раз. Прошло две недели и птичка снова чувствует себя прекрасно! Мы гуляем на солнышке, он общается с другими гульками. Проблема в том, что он рвется на улицу, но я-то знаю, что он там просто не выживет. Решила подержать его еще дома до лета,
- написала Светлана.
Как она пишет дальше, за помощью в группу она обратилась для того, чтобы найти Васе невесту.
Еще я подумала подыскать ему пару на этот период. Либо если птички сойдутся, и не захотят улетать, я готова оставить их у себя насовсем. Ведь в одиночестве голубям жить трудно. Если повезет, я найду пару Васеньке здесь.
Светлана пообещала взять в заботливые руки голубку, которую, возможно, кто-то так же приютил и теперь не знает, что с ней делать. По словам женщины, дома у нее есть большая клетка, в которой обеим птичкам будет комфортно. Она также пообещала, что птицы спокойно смогут гулять по комнате.
Мой вася самый обычный сизый голубь, как и многие другие. Но я его очень полюбила и желаю ему только самого лучшего. Поэтому если у вас есть птичка, которая вам не нужна, особенно если у нее есть проблемы со здоровьем, напишите мне. Созвонимся, я заберу голубку. Город Кохтла-Ярве.
Пользователи поддержали автора поста и поблагодарили ее за такое чуткое отношение к животным. Несколько дней спустя Светлана также сообщила, Вася точно будет жить у нее до лета.
Друзья, спасибо вам всем за репосты! Я захожу посмотреть. Пост будет в силе. До лета Васенька будет жить у меня. Может быть мы найдем ему пару, и они даже смогут жить у меня и дальше. Сегодня гуляли, и нам на пути встретилась самочка, мой Вася как джентльмен раздулся, распушил хвост и стал ворковать с девочкой. Было так мило! Спасибо всем, кто остался не безучастным. Может быть с вашей помощью нам повезет!