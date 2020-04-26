СПАСЛИ И ПРИЮТИЛИ ⟩ Жительница Эстонии ищет в Facebook невесту для своего голубя по кличке Вася

У меня четвертый месяц живет голубь. История его немного грустная. Подобрала я его зимой, он был холодный, голодный, не мог ни летать ни ходить. Проблемы с лапками и координацией, все время перекатывался через себя, падал. Я честно думала, что у него нет шансов выжить. Но произошло чудо, и через месяц мой Вася (так я назвала мою гулечку) поправился и стал почти здоровым. Сейчас он немножко хромает, но это еле заметно. Когда пришла весна, я решила, что пришла пора, и птичке надо на свободу. Выпустила его там же, где и подобрала когда-то, и надеялась на его долгую и счастливую жизнь вместе со своими сородичами. Но все пошло не так, как я хотела. Через три дня я снова подобрала его там же, где выпустила. Птичка была на грани жизни и смерти. Голодный, потерявший все силы, он сидел на земле и был вымотан физически настолько... выглядел так плохо... взъерошенный, с полузакрытыми глазами, на шее была запекшаяся кровь... Видимо, свои его не приняли и не впустили под крышу родного дома, пытались заклевать. Тогда он просто хотел спать... Вот так я спасла его второй раз. Прошло две недели и птичка снова чувствует себя прекрасно! Мы гуляем на солнышке, он общается с другими гульками. Проблема в том, что он рвется на улицу, но я-то знаю, что он там просто не выживет. Решила подержать его еще дома до лета,