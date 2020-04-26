Лера Кудрявцева рассказала, как потеряла третьего ребенка

«С супругом решили, что как бог даст. Если все получится, то окей, значит, второго подряд. Когда ты очень чего-то хочешь, прям очень, этого не случится. А когда я уже родила Машу, когда голова свободная, счастье, ребенок, я ни о чем не думаю, — и опачки! Вот хотела ты — на, возьми», — сказала Лера Кудрявцева.