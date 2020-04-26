ПОТОМУ ЧТО РУССКАЯ? ⟩ Мать троих детей сама выглядит как ребенок. В Сети считают, что разгадка — в ее корнях

Красавица ведёт успешный инстаграм, где более 700 тысяч подписчиков, записывает ролики для почти полуторамиллионной аудитории на Youtube и даже завела TikTok. Она учит аудиторию секретам красоты, показывает ролики с тренировками и кадры с детьми

И, конечно, подписчикам интересно как можно больше узнать о своей любимице. Ведь девушка выглядит настолько юной и хрупкой, что многие принимают её за школьницу

Однако годы учёбы светловолосая красавица давно оставила позади...

В этом году Валерии исполняется 30 лет. И к этому времени она стала матерью, которая ловко справляется с тремя сыновьями, появляющимися на её страницах в соцсетях