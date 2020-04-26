ПОТОМУ ЧТО РУССКАЯ? ⟩ Мать троих детей сама выглядит как ребенок. В Сети считают, что разгадка — в ее корнях
Валерия Липовецкая — модель с кукольным лицом и идеальной фигурой. Она родилась в России, выросла в Израиле, а теперь обосновалась в Канаде
Красавица ведёт успешный инстаграм, где более 700 тысяч подписчиков, записывает ролики для почти полуторамиллионной аудитории на Youtube и даже завела TikTok. Она учит аудиторию секретам красоты, показывает ролики с тренировками и кадры с детьми
И, конечно, подписчикам интересно как можно больше узнать о своей любимице. Ведь девушка выглядит настолько юной и хрупкой, что многие принимают её за школьницу
Однако годы учёбы светловолосая красавица давно оставила позади...
В этом году Валерии исполняется 30 лет. И к этому времени она стала матерью, которая ловко справляется с тремя сыновьями, появляющимися на её страницах в соцсетях
Впрочем, молодая мать и по характеру остаётся такой же весёлой и непосредственной, как подростки, которые подписаны на её забавный TikTok