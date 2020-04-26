ВОЛЧИЦА ВЫШЛА НА ОХОТУ? ⟩ Бригитте Сюзанне Хунт застукали в лесу с ее тренером по танцам

Осенью в жизни журналистки и радиоведущей Бригитте Сюзанне Хунт произошли серьезные изменения: после того, как девушка узнала об измене ее возлюбленного, ей срочно пришлось искать другой дом. Правда, кажется, на деле перемены оказались очень кстати. Ведь девушка наконец-то смогла воплотить свою мечту и купить квартиру в районе, где она выросла, а после этого сменила место работы.

Как поговаривают, 24-летнюю светскую львицу недавно заметили во время игры в диск-гольф на одной из площадок в лесу в Ляэне-Вирумаа в компании тренера по бачате Индрека Мяги (28).

Примечательно, что сразу после того, как об этом стало известно, молодой человек закрыл публичный доступ к своему аккаунту.

К слову, в феврале сама Хунт призналась, что в ее жизни появилась новая любовь, а именно любовь к страстному танцу - бачате. Теперь ходят слухи, согласно которым, со своим тренером Хунт видится не только на тренировках... Например, пара проводит время за игрой в диск-гольф.

Сама радиоведущая отказалась прокомментировать слухи порталу Elu24, зато опубликовала в Stories снимок, сделанный на площадке для игры.