ГОРОСКОП НА 26 АПРЕЛЯ ⟩ Романтика появится в жизни Рыб, а Дев ждет противоречивый день

Будьте сдержанны в общении с любимым человеком, не торопитесь с выводами и избегайте резких высказываний. Помните, что неспособность контролировать свои эмоции может привести к скандалу, который вряд ли пойдет на пользу отношениям. Снижение жизненного тонуса скажется, в первую очередь, на настроении. Вернуть душевное равновесие будет легче тем, кто склонен к творческой деятельности.

Лев на сегодня

Львы, будьте готовы к испытаниям – вам предстоит непростой день. Важно действовать последовательно, не отказываться от своих планов и целей, что бы ни говорили многочисленные доброжелатели. Сложно поладить с членами семьи, особенно старшими родственниками: ваши мнения по ряду важных вопросов расходятся, и компромисс кажется невозможным.

Трудно будет не обидеть друзей и любимого человека: ваши высказывания резки, а шутки – весьма обидны. Постарайтесь вести себя любезно и доброжелательно с теми, кто вам дорог, не ищите в своем ближайшем окружении мишень для насмешек. Нежелательны поездки, неподготовленных путешественников ждут серьезные неприятности.

Дева на сегодня

Противоречивый день. Легкомыслие, обычно не присущее Девам, сегодня кажется одним из наиболее ярко выраженных свойств представителей данного знака. Вы склонны отказываться от ранее составленных планов, принимать важные решения под влиянием минуты, в корне менять свою жизнь лишь потому, что в последнее время она казалась скучноватой.

Как ни странно, такое поведение помогает расположить к себе людей. Ваш круг общения расширяется стремительно, и недовольны этим только родственники и члены семьи, которые чувствуют себя забытыми, лишенными внимания. Не обижайте близких людей, даже если их упреки кажутся вам совершенно безосновательными.

Весы на сегодня

Очень благоприятен эмоциональный фон этого дня, общение будет плодотворным и приятным. Можно обсуждать в неформальной обстановке деловые вопросы, а можно сосредоточиться на личных отношениях, которые определенно имеют тенденцию к улучшению. Взаимопонимание в семье будет полным, останутся в прошлом прежние ссоры и разногласия. Да и любимый человек проявит внимание к вашим желаниям, совершит именно те поступки, которых вы давно ждали.

В остальных сферах жизни влияние позитивных тенденций также весьма сильно, однако вы не должны переоценивать своих возможностей – чрезмерные нагрузки крайне опасны для здоровья. Не исключено обострение хронических заболеваний, возможны и травмы.

Скорпион на сегодня