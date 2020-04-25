«Буду стричься налысо»: Лолита обрезала волосы на глазах у фанатов

Самоизоляция в России продолжается уже несколько дней, и российские знаменитости тяжело переживают этот период. Как один они жалуются на то, что им не хватает работы, любимых зрителей и гастрольной жизни, поэтому каждый придумывает себе занятие. Так, Лолита Милявская признавалась, что наконец-то начала заниматься квартирой и разбором хлама, который скопился у нее за несколько лет, пишет Стархит.