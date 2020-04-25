«Буду стричься налысо»: Лолита обрезала волосы на глазах у фанатов

Самоизоляция в России продолжается уже несколько дней, и российские знаменитости тяжело переживают этот период. Как один они жалуются на то, что им не хватает работы, любимых зрителей и гастрольной жизни, поэтому каждый придумывает себе занятие. Так, Лолита Милявская признавалась, что наконец-то начала заниматься квартирой и разбором хлама, который скопился у нее за несколько лет, пишет Стархит.
Судя по всему, закончив с домашними делами, певица решила взяться за себя и неожиданно обновила прическу. Она записала видео, где избавилась от длинных волос при помощи ножниц.
Нет, это не новый челлендж Ольги Бузовой. Просто надоело. Я буду стричься на ваших глазах, буду стричься налысо,
— заявила Милявская.
Сделав удлиненное каре, артистка осталась довольна результатом. Подписчикам звезда сказала: «О, круто!».
Стоит отметить, что Лолита редко экспериментирует с прической. Несколько лет назад она пробовала носить короткие волосы, но затем вернулась к привычному виду. В социальных сетях уже пошутили, что преобразования Милявской связаны с таинственным избранником, которого она тщательно скрывает. «Как там говорят: новый мужик — новая прическа», «Да, вот это психанула, так психанула», «А вам очень идет», — оставляют комментарии поклонники.
Напомним, что недавно Лолита рассталась с супругом Дмитрием Ивановым, с которым прожила в браке девять лет. После этого артистка достаточно быстро встретила взрослого мужчину-бизнесмена. Он устраивает ее во всех планах, регулярно делает дорогие подарки и заботится о певице.