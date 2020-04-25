Сб, 25.04.2020
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Вот это персик! Эстонская Кардяшьян показала, как готовила тесто для пиццы

Эрна Хуско

ФОТО: Instagram

Эрну Хуско можно назвать обладательницей одних из самых выдающихся форм в наших краях. Девушка, которая сравнительно недавно покинула Таллинн, чтобы вернуться к родителям в Финляндию, ведет успешный Instagram-блог, в котором делится не только своими секретами подтянутой фигуры и тренировок, но и показывает их результаты.

Вчера на ее странице в Instagram появилась подборка фото, на которых она позирует с тестом, которое, по ее признанию, она сама замесила впервые в жизни. Естественно, Эрна не могла не похвастаться своими формами, именно поэтому она повернулась спиной к объективу.

В подписи к снимкам Эрна рассказала, что впервые сама замесила тесто для пиццы, которую приготовила от и до.

Смотри фото!

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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