Гороскоп на неделю с 27 апреля по 3 мая 2020 года

Лев

Эта неделя должна быть посвящена поискам или укреплению любви. Можно следовать рекомендациям фэн-шуй в этой сфере, чтобы в значительной мере повысить свои шансы на успех. Особенно романтичными днями станут пятница и суббота. Планеты и звезды в этот период будут в наилучшем положении для флирта, свиданий, знакомств и признаний в любви.

Это весьма удачная неделя в целом, но камнем преткновения для Львов может стать чрезмерная самоуверенность. Не стоит думать, что всё идет как по маслу. Всегда есть что-то, что может пойти не так, как было запланировано, так что астрологи рекомендуют поменять беспечность и ветреность на собранность. Порой всем нужно быть чуточку осмотрительнее.

Дева

На этой неделе Девам стоит быть осторожнее в понедельник, пятницу, субботу и воскресенье. Звезды будут достаточно негативными, поэтому некоторые важные дела могут срываться по неизвестным причинам.

В период с 28 по 30 число Дев ожидает крайне благоприятный период. Астрологи рекомендуют запланировать все самые важные дела и встречи именно на это время, чтобы повысить шансы на успех. Информационные потоки станут более мощными, поэтому можно будет заняться обучением, поисками новых менторов и наставников.

Весы

Неделя будет крайне спокойной для Весов. Это значит, что пришло время для духовных поисков, практик и размеренного отдыха. На работе стоит как можно меньше времени посвящать тем делам, которые на данный момент не актуальны. Желательно сфокусироваться на том, что уже нельзя откладывать в дальний ящик.

Астрологи советуют Весам пользоваться позитивными установками на каждый день. Они помогут настроиться на нужную волну и стать более успешными во всех сферах жизни, обрести уверенность в себе и не потерять ее в случае появления непредвиденных проблем. Весам стоит правильно расставить приоритеты согласно сложившейся ситуации в любви и делах.

Скорпион

Для каждого из Знаков Зодиака астрологи выделяют по три секрета счастья. Скорпионам на стыке апреля и мая стоит следовать этим секретам, взяв их на вооружение с первых минут понедельника. Звезды и планеты советуют не двигаться вперед по инерции, а сознательно прокладывать свой собственный путь, основываясь на интуиции и чутье, жизненном опыте.

Выходные обещают быть очень яркими и насыщенными, как и вторник и среда. В эти дни Скорпионов ожидают приятные сюрпризы, большая удача в любовной сфере и повышенный запас сил. На этой неделе возможны судьбоносные встречи, которые принесут в жизнь представителей данного Знака больше эмоций, счастья и удачи.

Стрелец