Освободившийся из рехаба Джиган посвятил Оксане Самойловой песню

После того как он стал звездой инста-эфиров, поругался и помирился с Гуфом и пережил семейную драму, Джиган явно переосмыслил многое.

После «возвращения» из заточения в элитной клинике артист посвятил своей супруге Оксане Самойловой, рассказавшей недавно о кошмаре и предательстве, которые пережила в браке с отцом ее детей, трек.