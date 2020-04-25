Освободившийся из рехаба Джиган посвятил Оксане Самойловой песню

Рэпер Джиган, который за последний месяц пережил столько приключений, что хватит на мемуары и экранизацию, наконец вышел из рехаба, пишет Супер.
После того как он стал звездой инста-эфиров, поругался и помирился с Гуфом и пережил семейную драму, Джиган явно переосмыслил многое.
После «возвращения» из заточения в элитной клинике артист посвятил своей супруге Оксане Самойловой, рассказавшей недавно о кошмаре и предательстве, которые пережила в браке с отцом ее детей, трек.
Правда, пока Джига лечился, у него вряд ли было время писать новый материал, так что в своем Instagram он опубликовал клип 2016 года.