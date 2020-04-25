Сб, 25.04.2020
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Освободившийся из рехаба Джиган посвятил Оксане Самойловой песню

Рэпер Джиган с женой Оксаной Самойловой.

ФОТО: Instagram

Рэпер Джиган, который за последний месяц пережил столько приключений, что хватит на мемуары и экранизацию, наконец вышел из рехаба, пишет Супер.

После того как он стал звездой инста-эфиров, поругался и помирился с Гуфом и пережил семейную драму, Джиган явно переосмыслил многое.

После «возвращения» из заточения в элитной клинике артист посвятил своей супруге Оксане Самойловой, рассказавшей недавно о кошмаре и предательстве, которые пережила в браке с отцом ее детей, трек.

Правда, пока Джига лечился, у него вряд ли было время писать новый материал, так что в своем Instagram он опубликовал клип 2016 года.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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