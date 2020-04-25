Одетый в бронежилет Тимати забрался на крышу с маленьким сыном в коляске

Маленький Ратмир появился на свет менее года назад – 16 октября 2019 года. Но уже сейчас отец готовит его к покорению больших высот, пишут Дни.ру.
Видимо, для этого рэпер Тимати решил оригинальным способом вывести своего сына на прогулку. Поскольку из-за режима самоизоляции россияне не могут покидать дома без уважительной причины, исполнитель вместе с наследником забрался на крышу высотного дома.
В своем Instagram-аккаунте он опубликовал снимок, на котором запечатлен стоящим на фоне большого города, который хорошо виден с высоты. Руками Тимати придерживает коляску, однако Ратмира на фотографии не видно. Вероятно, малыш спал под одеялом, которое полностью скрыло его от посторонних глаз.
Многие подписчики обратили внимание на странный внешний вид рэпера. Поверх куртки на нем был надет необычный предмет гардероба, который больше всего напоминал бронежилет. Однако почему исполнитель так озабочен собственной безопасностью – неизвестно.
Пользователи похвалили Тимати за пример отцовской заботы и выразили в комментариях свою зависть артисту, поскольку далеко не каждый может позволить себе такие роскошные прогулки.