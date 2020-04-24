«На что теперь жить?»: Волочкова пожаловалась на пропажу денег на еду

44-летняя Анастасия Волочкова пожаловалась на пропажу крупной суммы. Знаменитая балерина лишилась денег на еду, сообщает Ruposters со ссылкой на "Комсомольскую правду".
В среду утром Анастасии Волочковой пришло уведомление, что более чем 160 тысяч рублей (почти 2 тысячи евро) списаны с банковской карты. После этого каждую минуту ей стали приходить сообщения о списании 200 рублей.
В общей сложности балерина лишилась таким образом более 192 тысяч рублей (около 2400 евро). При этом в уведомлениях Волочкову известили, что она имеет право обратиться к судебным приставам за разъяснениями.
Однако сама Анастасия Волочкова утверждает, что судебные приставы никак не реагируют на ее звонки.
Это безобразие! У меня не было никаких долгов и судов <...> Мой помощник нашел на сайте судов, что в 2017 году на меня подал в суд некий ООО "Тонус-клуб". Якобы это списание в его пользу. Хотя я ничего про этот суд не знаю. Видимо, аферисты орудуют,
- предположила звезда.
44-летняя Анастасия Волочкова пожаловалась, что в это непростое время она лишилась денег на пропитание.
Оставили меня без денег в период пандемии. На карте были отложены деньги на продукты, я хотела заказать еду на период самоизоляции.
По словам скандальной балерины, ей нужно оплачивать коммунальные услуги и перечислять деньги на лечение больного отца-инвалида.
Куда теперь идти, кому жаловаться... На что теперь жить? На время пандемии все закрыто, но аферисты даже в такое непростое время наживаются на честных людях.