«На что теперь жить?»: Волочкова пожаловалась на пропажу денег на еду

Это безобразие! У меня не было никаких долгов и судов <...> Мой помощник нашел на сайте судов, что в 2017 году на меня подал в суд некий ООО "Тонус-клуб". Якобы это списание в его пользу. Хотя я ничего про этот суд не знаю. Видимо, аферисты орудуют,