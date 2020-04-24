Пт, 24.04.2020
Видео из отделения интенсивной терапии PERH: как спасают больных коронавирусом в критическом состоянии СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>

«На что теперь жить?»: Волочкова пожаловалась на пропажу денег на еду

Анастасия Волочкова

ФОТО: Sharifulin Valery/TASS

44-летняя Анастасия Волочкова пожаловалась на пропажу крупной суммы. Знаменитая балерина лишилась денег на еду, сообщает Ruposters со ссылкой на "Комсомольскую правду".

В среду утром Анастасии Волочковой пришло уведомление, что более чем 160 тысяч рублей (почти 2 тысячи евро) списаны с банковской карты. После этого каждую минуту ей стали приходить сообщения о списании 200 рублей.

В общей сложности балерина лишилась таким образом более 192 тысяч рублей (около 2400 евро). При этом в уведомлениях Волочкову известили, что она имеет право обратиться к судебным приставам за разъяснениями.

Однако сама Анастасия Волочкова утверждает, что судебные приставы никак не реагируют на ее звонки. 

Это безобразие! У меня не было никаких долгов и судов <...> Мой помощник нашел на сайте судов, что в 2017 году на меня подал в суд некий ООО "Тонус-клуб". Якобы это списание в его пользу. Хотя я ничего про этот суд не знаю. Видимо, аферисты орудуют,

- предположила звезда.

44-летняя Анастасия Волочкова пожаловалась, что в это непростое время она лишилась денег на пропитание.

Оставили меня без денег в период пандемии. На карте были отложены деньги на продукты, я хотела заказать еду на период самоизоляции.

По словам скандальной балерины, ей нужно оплачивать коммунальные услуги и перечислять деньги на лечение больного отца-инвалида.

Куда теперь идти, кому жаловаться... На что теперь жить? На время пандемии все закрыто, но аферисты даже в такое непростое время наживаются на честных людях.

НАВЕРХ