Пт, 24.04.2020
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18+ ⟩ Видео: Томми Кэш показал, как можно удовлетворить женщину, соблюдая дистанцию

Томми Кэш

ФОТО: Kuvatõmmis Instagrami videost

Всемирно известный рэпер из Эстонии Томми Кэш прославился именно за счет провокационных фото и видео. Теперь же в условиях пандемии коронавируса он показал, как заниматься «этим».

На странице рэпера в Instagram появилось короткое видео, на котором Томми сидит на поле, в его руках пульт управления дроном. За спиной музыканта стоит внедорожник, на капоте которого устроилась обнаженная женщина.

Оказывается, Кэш управляет дроном, к которому прикреплен дилдо.

Вот как нужно это делать,

- подписал видео Томми Кэш.

ФОТО: Kuvatõmmis Instagrami videost

Вот как нужно заниматься сексом во время социального дистанцирования,

- пошутил один из подписчиков в комментариях.

Смотри видео!

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this is how you do it

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