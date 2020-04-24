18+ ⟩ Видео: Томми Кэш показал, как можно удовлетворить женщину, соблюдая дистанцию

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Всемирно известный рэпер из Эстонии Томми Кэш прославился именно за счет провокационных фото и видео. Теперь же в условиях пандемии коронавируса он показал, как заниматься «этим».
На странице рэпера в Instagram появилось короткое видео, на котором Томми сидит на поле, в его руках пульт управления дроном. За спиной музыканта стоит внедорожник, на капоте которого устроилась обнаженная женщина.
Оказывается, Кэш управляет дроном, к которому прикреплен дилдо.
Вот как нужно это делать,
- подписал видео Томми Кэш.
Вот как нужно заниматься сексом во время социального дистанцирования,
- пошутил один из подписчиков в комментариях.
Смотри видео!