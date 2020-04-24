Шестая неделя чрезвычайного положения: смотрите, что в пятницу творится на парковках супермаркетов Таллинна (ГАЛЕРЕЯ)

Если в середине марта сразу после объявления в стране чрезвычайного положения можно было обратить внимание, что около торговых центров припарковано сравнительно мало машин, в общественном транспорте на каждом маршруте ездить в лучшем случае по 5 человек, а выходя на улицу создавалось впечатление, будто бы ты попал в фильм про апокалипсис, то сейчас ситуация изменилась. Люди, видимо, устали находиться в постоянной изоляции и начали понемногу выходить на улицу и посещать магазины.