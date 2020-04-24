Шестая неделя чрезвычайного положения: смотрите, что в пятницу творится на парковках супермаркетов Таллинна (ГАЛЕРЕЯ)

Прошло уже шесть недель с того момента, когда правительство Эстонии объявило в стране чрезвычайное положение. Все это время большинство жителей нашей страны довольно ответственно подходили ко всем рекомендациям, которое давало правительство, однако, судя по всему, люди устали от постоянной изоляции.
Сегодня, 24 апреля, фотограф портала Limon.ee посмотрел, какова заполненность парковок около столичных торговых центров.
Если в середине марта сразу после объявления в стране чрезвычайного положения можно было обратить внимание, что около торговых центров припарковано сравнительно мало машин, в общественном транспорте на каждом маршруте ездить в лучшем случае по 5 человек, а выходя на улицу создавалось впечатление, будто бы ты попал в фильм про апокалипсис, то сейчас ситуация изменилась. Люди, видимо, устали находиться в постоянной изоляции и начали понемногу выходить на улицу и посещать магазины.
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