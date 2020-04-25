Девам стоит быть осторожными в семейных отношениях, а Овнам - отложить дела и поездки: гороскоп на 25 апреля

В день нелегких испытаний близкие люди станут для вас надежной опорой. Общими усилиями удастся решить бытовые проблемы, а вечеринка в кругу друзей настроит вас на оптимистический лад. Наступил подходящий момент для перемен в жизни, и начать можно с собственного имиджа – результаты экспериментов в данной области вас наверняка порадуют.

Дева

Особой осторожности требуют семейные отношения. Сегодня вы склонны прощать себе любые промахи и ошибки, а вот по отношению к любимому человеку настроены куда более требовательно. Не стоит слишком увлекаться претензиями и упреками, лучше проявить снисходительность или, по крайней мере, принять к сведению точку зрения своего избранника. Опыт представителей старшего поколения окажется очень полезным.

Массу приятных впечатлений смогут получить любители активного отдыха, да и сторонникам светского образа жизни не придется жаловаться на недостаток развлечений. Если же вы хотите провести день с пользой, сосредоточьтесь на делах, которые можно завершить быстро; за долгосрочные проекты лучше не браться.

Весы

День характеризуется высоким жизненным потенциалом, вам не придется жаловаться на недостаток сил и энергии. Однако проблемы не исключены, и их появление связано, в первую очередь, с неумением правильно выбрать цель и сосредоточиться на ее достижении. Лучшими помощниками для вас станут близкие люди, ожидать поддержки от малознакомых людей не приходится.

Поездки будут связаны со значительными расходами и неприятными сюрпризами, вам придется быстро менять свои планы, приспосабливаться к ситуации. Очень удачен день для встречи со старыми друзьями, импровизированной вечеринки дома или на природе. Постарайтесь не обсуждать профессиональные проблемы и не просить совета у даже у того, кто кажется непревзойденным специалистом в актуальных для вас вопросах.

Скорпион

День будет весьма удачным для тех, кто не ищет приключений и преград. В спокойном и размеренном течение жизни можно черпать приятные эмоции; наслаждайтесь приятными мелочами, получайте удовольствие от реализации своих замыслов, хоть и не самых честолюбивых. Вероятно появление новых интересов, ваш кругозор расширяется стремительно.

В семейных отношениях начинается период перемен к лучшему, однако вам не следует торопить события: пройдет некоторое время прежде, чем родственники разделят вашу точку зрения на многие актуальные вопросы. Нежелательно посещение светских мероприятий, торжественных приемов. Однако общение с друзьями будет весьма приятным.

Стрелец

Этот день хорош со многих точек зрения. Позитивные тенденции сильны, влияние их стабильно и почти универсально, так что можно радоваться жизни, не выходя, однако, при этом за разумные рамки. Осторожность будет уместной при решении финансовых проблем, да и в личной сфере продуманные поступки предпочтительны. Вероятно появление новых знакомых, которые попытаются оказать на вас давление, но потерпят неудачу.