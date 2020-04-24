На фото раздетой Анны Седоковой нашли фотошоп

Во время самоизоляции Анна не забывает почти ежедневно радовать поклонников новыми фотографиями, в том числе и откровенными. На прошлой неделе она снялась в ванной практически обнаженной вместе с возлюбленным, который также позировал в одном нижнем белье. После такого смелого кадра на Седокову обрушилась критика, ведь Анна, по мнению подписчиков, подает плохой пример подрастающему поколению.

Седокова же не видит ничего плохого в своих откровенных снимках, поэтому сегодня она опубликовала еще один смелый кадр. На нем Анна позирует в одном нижнем белье перед зеркалом и демонстрирует подтянутую фигуру.

Правда, среди подписчиков Седоковой нашлись особенно внимательные пользователи, которые сразу же заметили фотошоп на снимке.