Состояние изменилось: что происходит с Надеждой Бабкиной

«Это долгожданный звонок, очень позитивная и радостная для всех нас новость. Одно дело – разговаривать с врачами, другое – услышать ее голос, понять, что все в порядке. Если уж она взяла трубку и позвонила мне, а вчера еще и сыну, то это уже о многом говорит», – убежден Горох.