ВИДЕО ⟩ Эстонская компания плевала на ограничения и поехала на мотороллерах в Латвию: теперь им не до смеха

Во вторник вечером, 21 апреля, полицейский дрон зафиксировал нарушение на южной границе Эстонии, где компания на мотороллерах незаконно пересекла границу Эстония-Латвия. По словам пресс-секретаря Лыунаской префектуры Керли Вирк, компания возвращалась в Валгу из Латвии.

За их передвижениями следили с помощью дрона, а на границу был отправлен полицейский патруль, задержавший компанию из трех человек и доставивший их в участок для выяснения обстоятельств. Уголовный процесс начат по пункту УК ЭР - незаконное пересечение государственной границы группой лиц на транспортных средствах.

«Молодые люди планировали в хорошую погоду прокатиться на мотороллерах и сознательно выбрали пунктом назначения территорию Латвии, несмотря на предупреждающие таблички о том, что граница закрыта. В нескольких случаях пытались ограничиться лишь предупреждениями и разъяснительной работой, если люди пересекли границу по ошибке. Полиция расследует цель пересечения границы этой молодой компанией», - сказал руководитель пограничного бюро Меэлис Саарепуу.

«После введения чрезвычайного положения мы следили за тем, чтобы пересечение границы Эстонии было под максимальным контролем и количество пунктов законного пересечения границы было минимальным. Границу можно пересечь в любом из официальных пунктов пропуска в Валге, Мурати, Лилли и Икла», - добавил Саарепуу.

За границе Эстонии на юге страны следят вертолеты, полицейские патрули и дроны. «Мы получали подсказки от местных жителей приграничных районов, которые сообщали стражам порядка о людях, которые, возможно, незаконно пересекают границу».