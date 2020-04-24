Стало известно, сколько стоят некоторые вещи в огромном гардеробе Пугачевой

Российские журналисты выяснили, сколько 71-летняя Алла Пугачева тратит на свой гардероб. Длительное время Примадонна прибегала к услугам персональных стилистов – последние десять лет артистке помогал подбирать наряды ее личный специалист по имени Алишер. Однако недавно знаменитость и вовсе приняла решение отказаться от экспертных консультаций и начала приобретать вещи сама.

Выяснилось, что на собственном внешнем виде Пугачева не экономит. Так, например, в гардеробе Аллы Борисовны есть ботильоны от Valentino за 70 тысяч рублей (1 000 евро, а с учетом нынешнего курса - немногим больше) – их певица демонстрировала в Instagram вместе с красным драповым пальто с запахом. Благодаря высокому каблуку, ноги артистки смотрятся заметно стройнее.

Хвасталась Пугачева и зимней джинсовкой на меху молочного цвета. Такую, по словам стилистов, можно купить не меньше, чем за 20 тысяч рублей (примерно 300 евро), если повезет. Чаще всего же ее продают не меньше, чем за 100 тысяч (более 1 000 евро).

Немало восторженных отзывов получил пугачевский наряд на минувший день рождения. Тогда Алла Борисовна появилась в зеленом платье в цветочек, однако мало кто знает, что на ноги знаменитость надела телесные лабутены за 100 тысяч рублей (более 1 000 евро). Изюминкой в гардеробе исполнительницы являются наряды от Игоря Гуляева – дизайнер на постоянной основе поставляет Примадонне костюмы, средняя цена которых достигает 200 тысяч рублей (примерно 2 500 евро), информирует «Комсомольская правда».

Не скупится Пугачева и на покупку дорогих украшений. Так, в шкатулке Аллы есть кольцо, стоимость которого запросто приравнивается к стоимости квартиры в Москве. Его произвела на свет ювелирная компания Graff.