Петербурженка впервые за много лет побывала в Эстонии и вернулась домой «слегка беременной»

«Я вообще никуда не собиралась в свой отпуск, ну если только в Выборг к сыну и его семье, да в Гатчину к подружке», - рассказывает она.

«Но судьба повернула так, что я оказалась в Нарве, в приграничном городке Эстонии. Что я там делала и каким ветром меня туда вообще занесло, спросите вы? Ветром перемен, наверное…

Звонит Таня, та самая подруга из Гатчины.

– Перехожу сразу к сути! – сразу начала она. – Кстати, привет!

– Привет! – засмеялась я. – Давай суть.

– Загранпаспорт есть, шенген?

– Зачем? – не поняла я.

– Мы едем в Эстонию.

– Зачем? Я уже была в Таллинне.

– Ты была в Таллинне еще при дремучем совке, сколько тебе тогда было? В школе училась?

– Типа того, – я и сама не помнила толком. – Так, а что мы там делать будем? Лучше ты приезжай в Петербург.

– У меня там бойфренд… А может и жених! – сказала она.

Едва мы вылезли из автобуса, как к нам подошли двое мужчин. Один сразу же подхватил Таню на руки и, поцеловав, закружил ее. Счастливый смех двух встретившихся влюбленных.

Это при том, что они ни разу не виделись вживую, только Skype и переписка. Ну и правильно, чего время на расшаркивания терять? Возраст уже не тот, чтобы смущаться и вздыхать.

Второй галантно кивнул, взял мою сумку.

– Вадим, – представился он.

– Ирина. Вы русский?

– Наполовину. Живу здесь всю жизнь. В первый раз в Эстонии?

– Нет, но это было очень давно.

В общем, Таня и ее бойфренд по имени Райдо в нашей экскурсии по Нарве не участвовали, им было чем заняться в гостиничном номере. Зато я, в сопровождении Вадима, с первых же минут окунулась в достопримечательности Нарвы.

Замки-крепости Нарвы напомнили мне знаменитый сериал «Игра Престолов», с единственным отличием – вокруг них были вполне ухоженные зеленые лужайки, а не глубокие рвы и неприступные бастионы.

Побывали мы и на набережной, там как раз шел концерт какой-то русской группы, мне неизвестной, но Вадим сказал, что она весьма популярна в Прибалтике.

Постояли, послушали, затем отправились в Темный сад. Уютный, зеленый, чем-то напоминает наш Летний, но масштабы не те, конечно. Хотя но для городка с населением слегка за 60 тысяч – вполне прилично.

А потом мы резко оказались в гостинице, со всеми последствиями. Сама не знаю, как так вообще получилось? Закрутилось, завертелось все. Вышло из-под контроля. И я вернулась домой в Питер слегка беременной. Это в мои-то 43 года!