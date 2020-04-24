Еще одни: эстонская пара решила переждать окончания пандемии коронавируса в Австралии

Эстонская пара Катри Кац и Юхан Сярглеп должны были неожиданно освободить свое место проживания на Бали и отправиться в Австралию, из-за того, что их виза заканчивалась, а пандемия коронавируса - нет. Лишь потом они узнали, что людям с просроченной визой разрешили остаться на острове и дальше, но было уже поздно...
У пары остались на Бали вещи, они надеялись, что всё быстро закончится и они смогут из Австралии вернуться обратно, а потом уже в Эстонию. Теперь им придется ждать, пока вновь откроют границы.
Зарабатывает на жизнь пара созданием видео и фотографированием.
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