ВИДЕО ⟩ Появление COVID-19 связали с мощным взрывом над Китаем еще в октябре

Зарубежные СМИ пишут о скором конце Земли на фоне информации о приближении Нибиру и коронавирусе, пишет Topnews.
В качестве подтверждения того, что именно пришельцы якобы занесли на Землю инфекцию, уфологи приводят видео, опубликованное в начале года Скоттом Уоррингом. На кадрах, снятых с борта солнечной обсерватории NASA SDO, рядом с Солнцем в течение всего времени съемки можно увидеть черный треугольный объект размером с Луну. Объект, зависший рядом со светилом, медленно поворачивается и, по утверждению Уорринга, находится на орбите Солнца уже не менее девяти месяцев.
«НЛО слегка перемещается влево, иногда вправо. Этот объект размером с Луну находится на орбите звезды в течение длительного периода, и все время NASA пыталось скрыть его присутствие. Я отсмотрел съемки за девять месяцев, и он еще тогда был там... Может быть, он вообще был там все время», - написал известный уфолог в своем блоге etdatabase.com.
Предположение о том, что телескоп заснял всего лишь пятно на Солнце, Уорринг отверг, подчеркнув, что на видео запечатлено, что Солнце вращается, а сам объект остается на месте. При этом пятно вращалось бы вместе с Солнцем.
Однако наиболее впечатляющем видео стала запись, появившаяся на YouTube-канале Jean-Michel Tenac, датированная 26 марта. На съемке Луны видна целая флотилия НЛО, непонятно с какой целю совершающая посадку на спутнике Земли.
На этом фоне ученые заговорили о воздействии на Землю Нибиру, из-за которой якобы у нас появился коронавирус. При этом некоторые специалисты попытались объединить миф о Нибиру и гипотезу о существовании девятой планеты. По их словам, если девятая планета действительно существует, то в ближайшей точке она подходит к Солнцу на расстояние, в 4-5 раз превышающее радиус орбиты Нептуна, что говорит о далеком нахождении планеты от Земли и неспособности ее влиять на распределение орбит.
В итоге конспирологи пришли к выводу о том, что массовое появление НЛО недалеко от земли доказывает существование пришельцев, и это якобы связано с пандемией на Земле, так как столь серьезные изменения как нельзя лучше вписываются в предположение о глобальной перестройке на нашей планете, «задуманное» гуманоидами.
К примеру, астробиолог Викрамасингх заявил, что взорвавшийся над Китаем в октябре 2019 года метеор «содержал вкрапленную в него монокультуру инфекционных вирусных частиц 2019-n CoV, которые выжили во внутренней части раскаленного метеора». По мнению специалиста, «инфекционные агенты распространены в космосе, переносятся кометами и могут падать в направлении Земли через тропосферу», и именно они якобы смогли привести к пандемии коронавируса.
«Мы рассматриваем кажущуюся невероятной возможность того, что после этого высвободились сотни триллионов инфекционных вирусных частиц, вкрапленных в мелкую углеродистую пыль», - приводит слова ученого британское издание The Daily Mail.
При этом вспышка коронавируса произошла именно в том регионе Китая, где засняли огненный шар.
«Полагаю, это интересная связь, которую нужно принять к сведению, но она, безусловно, не доказывает, что именно так все и было», - признал специалист.