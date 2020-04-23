ВИДЕО ⟩ Появление COVID-19 связали с мощным взрывом над Китаем еще в октябре

На фоне пандемии коронавируса, охватившей и запершей по домам без преувеличения весь мир, в Сети набирают обороты многочисленные теории о внеземном происхождении COVID-19. Исследователи-самоучки то и дело находят «неопровержимые доказательства» космической теории появления на нашей планете возбудителя, пока официальная наука не в состоянии толком ответить на вопрос.

При этом косвенным доказательством правоты уфологов, по их словам, стали утверждения главного инфекциониста Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России Владимира Никифорова и главы Уханьского института вирусологии и местного отделения Академии наук Китая Юань Чжимина, заявивших, что «мы столкнулись с чем-то новым» и «у людей нет знаний, чтобы создать его».

Тем не менее, мнения сторонников космического появления коронавируса на Земле разделились. Одни уверены, что он появился, чтобы уничтожить нашу планету, другие заявили, что возбудитель, напротив, призван уберечь нас от глобальной катастрофы.

В качестве подтверждения того, что именно пришельцы якобы занесли на Землю инфекцию, уфологи приводят видео, опубликованное в начале года Скоттом Уоррингом. На кадрах, снятых с борта солнечной обсерватории NASA SDO, рядом с Солнцем в течение всего времени съемки можно увидеть черный треугольный объект размером с Луну. Объект, зависший рядом со светилом, медленно поворачивается и, по утверждению Уорринга, находится на орбите Солнца уже не менее девяти месяцев.

«НЛО слегка перемещается влево, иногда вправо. Этот объект размером с Луну находится на орбите звезды в течение длительного периода, и все время NASA пыталось скрыть его присутствие. Я отсмотрел съемки за девять месяцев, и он еще тогда был там... Может быть, он вообще был там все время», - написал известный уфолог в своем блоге etdatabase.com.

Предположение о том, что телескоп заснял всего лишь пятно на Солнце, Уорринг отверг, подчеркнув, что на видео запечатлено, что Солнце вращается, а сам объект остается на месте. При этом пятно вращалось бы вместе с Солнцем.

Однако наиболее впечатляющем видео стала запись, появившаяся на YouTube-канале Jean-Michel Tenac, датированная 26 марта. На съемке Луны видна целая флотилия НЛО, непонятно с какой целю совершающая посадку на спутнике Земли.

На этом фоне ученые заговорили о воздействии на Землю Нибиру, из-за которой якобы у нас появился коронавирус. При этом некоторые специалисты попытались объединить миф о Нибиру и гипотезу о существовании девятой планеты. По их словам, если девятая планета действительно существует, то в ближайшей точке она подходит к Солнцу на расстояние, в 4-5 раз превышающее радиус орбиты Нептуна, что говорит о далеком нахождении планеты от Земли и неспособности ее влиять на распределение орбит.

В итоге конспирологи пришли к выводу о том, что массовое появление НЛО недалеко от земли доказывает существование пришельцев, и это якобы связано с пандемией на Земле, так как столь серьезные изменения как нельзя лучше вписываются в предположение о глобальной перестройке на нашей планете, «задуманное» гуманоидами.

К примеру, астробиолог Викрамасингх заявил, что взорвавшийся над Китаем в октябре 2019 года метеор «содержал вкрапленную в него монокультуру инфекционных вирусных частиц 2019-n CoV, которые выжили во внутренней части раскаленного метеора». По мнению специалиста, «инфекционные агенты распространены в космосе, переносятся кометами и могут падать в направлении Земли через тропосферу», и именно они якобы смогли привести к пандемии коронавируса.

«Мы рассматриваем кажущуюся невероятной возможность того, что после этого высвободились сотни триллионов инфекционных вирусных частиц, вкрапленных в мелкую углеродистую пыль», - приводит слова ученого британское издание The Daily Mail.

При этом вспышка коронавируса произошла именно в том регионе Китая, где засняли огненный шар.