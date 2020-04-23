ОХ УЖ ЭТОТ КАРАНТИН ⟩ Тимати побрился налысо вслед за Рамзаном Кадыровым

Рэпер Тимати, похоже, не на шутку заскучал, оказавшись на карантине с невестой Анастасией Решетовой и малолетним сыном Ратмиром. Так что музыкант развлекается всеми возможными способами, пишет Экспресс газета.
На днях он провел без преувеличения безумный прямой эфир с Настей Ивлеевой, в ходе которого проколол губу медицинской иглой, разрезал бензопилой доску для серфинга, покатался по мышеловкам и поджег себе руку. Но даже такие выкрутасы не надолго угомонили рэпера, в итоге уже на следующий день он с готовностью принял вызов главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова и кардинально преобразился.
Вслед за руководителем региона Тимати побрился налысо, заявив, что раз политик запустил такую «эстафету», то он «просто не может ее не поддержать». Тем более что, посетовал 36-летний рэпер, все равно скоро его роскошная черная шевелюра окрасится сединой и в ней пойдут проплешины.
«Хотел, конечно, быть модным парнем, но, по ходу, мне придется вернуться к обычной нормальной пацанской прическе»,
— заявил Тимати и на глазах у подписчиков побрил сам себя машинкой для стрижки.
В Сети, правда, отметили, что музыкант не зря подстригся и ему так гораздо лучше, чем с копной волос.