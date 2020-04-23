ОХ УЖ ЭТОТ КАРАНТИН ⟩ Тимати побрился налысо вслед за Рамзаном Кадыровым

На днях он провел без преувеличения безумный прямой эфир с Настей Ивлеевой, в ходе которого проколол губу медицинской иглой, разрезал бензопилой доску для серфинга, покатался по мышеловкам и поджег себе руку. Но даже такие выкрутасы не надолго угомонили рэпера, в итоге уже на следующий день он с готовностью принял вызов главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова и кардинально преобразился.

Вслед за руководителем региона Тимати побрился налысо, заявив, что раз политик запустил такую «эстафету», то он «просто не может ее не поддержать». Тем более что, посетовал 36-летний рэпер, все равно скоро его роскошная черная шевелюра окрасится сединой и в ней пойдут проплешины.

«Хотел, конечно, быть модным парнем, но, по ходу, мне придется вернуться к обычной нормальной пацанской прическе»,

— заявил Тимати и на глазах у подписчиков побрил сам себя машинкой для стрижки.