Чт, 23.04.2020
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ОХ УЖ ЭТОТ КАРАНТИН ⟩ Тимати побрился налысо вслед за Рамзаном Кадыровым

Тимати и Рамзан Кадыров.

ФОТО: https://instagram.com/timatiofficial/

Рэпер Тимати, похоже, не на шутку заскучал, оказавшись на карантине с невестой Анастасией Решетовой и малолетним сыном Ратмиром. Так что музыкант развлекается всеми возможными способами, пишет Экспресс газета.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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На днях он провел без преувеличения безумный прямой эфир с Настей Ивлеевой, в ходе которого проколол губу медицинской иглой, разрезал бензопилой доску для серфинга, покатался по мышеловкам и поджег себе руку. Но даже такие выкрутасы не надолго угомонили рэпера, в итоге уже на следующий день он с готовностью принял вызов главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова и кардинально преобразился.

Вслед за руководителем региона Тимати побрился налысо, заявив, что раз политик запустил такую «эстафету», то он «просто не может ее не поддержать». Тем более что, посетовал 36-летний рэпер, все равно скоро его роскошная черная шевелюра окрасится сединой и в ней пойдут проплешины.

«Хотел, конечно, быть модным парнем, но, по ходу, мне придется вернуться к обычной нормальной пацанской прическе»,

— заявил Тимати и на глазах у подписчиков побрил сам себя машинкой для стрижки.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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В Сети, правда, отметили, что музыкант не зря подстригся и ему так гораздо лучше, чем с копной волос.

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