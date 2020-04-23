Чт, 23.04.2020
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ТЕПЕРЬ ОФИЦИАЛЬНО ⟩ Стала известна точная дата и время онлайн-концерта «Евровидения-2020»

Евровидение-2020

ФОТО: Shutterstock

Организаторам песенного конкурса "Евровидение-2020" пришлось в этом году отменить мероприятие из-за пандемии коронавируса. Но вместо этого было принято решение устроить альтернативное шоу Europe Shine A Light. Теперь у зрителей появилась возможность увидеть выступления участников дома, не подвергая опасности здоровье, пишет Сегодня.

Состоится онлайн-концерт 16 мая в 22:00 по эстонскому времени. Посмотреть его можно будет на телеканале ETV+ с комментариями на русском языке. Также транслировать Europe Shine A Light будет 41 страна. На протяжении двух часов зрители смогут наслаждаться выступлениями участников из разных стран.

Также прямой эфир можно будет посмотреть на официальном YouTube-канале "Евровидения" и сайте eurovision.tv. Организаторы помимо выступлений участников, обещают множество сюрпризов. Таким образом они пытаются поддержать поклонников в сложное время и развлечь их.

Напомним, что "Евровидение-2020" должно было пройти в Роттердаме с 12 до 16 мая.

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