ТЕПЕРЬ ОФИЦИАЛЬНО ⟩ Стала известна точная дата и время онлайн-концерта «Евровидения-2020»

Состоится онлайн-концерт 16 мая в 22:00 по эстонскому времени. Посмотреть его можно будет на телеканале ETV+ с комментариями на русском языке. Также транслировать Europe Shine A Light будет 41 страна. На протяжении двух часов зрители смогут наслаждаться выступлениями участников из разных стран.

Также прямой эфир можно будет посмотреть на официальном YouTube-канале "Евровидения" и сайте eurovision.tv. Организаторы помимо выступлений участников, обещают множество сюрпризов. Таким образом они пытаются поддержать поклонников в сложное время и развлечь их.