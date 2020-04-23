ФОТО ⟩ Королева снимков в купальнике: Лиза Линд не дает фанатам скучать на карантине

Эстонская путешественница Лиза Линд — такой же активный пользователь социальных сетей. Не удивительно, что с учетом количества ее подписчиков, ей постоянно поступают предложения о рекламе. Лиза пошла на небольшую хитрость, чтобы привлечь внимание поклонников, воспользовавшись тем же трюком, что и в прошлый раз...