ФОТО ⟩ Королева снимков в купальнике: Лиза Линд не дает фанатам скучать на карантине

Реклама в социальных сетях уже давно стала отдельным видом искусства. На что только не пойдут звезды для того, чтобы охват поста в том же Instagram был максимальным.
Эстонская путешественница Лиза Линд — такой же активный пользователь социальных сетей. Не удивительно, что с учетом количества ее подписчиков, ей постоянно поступают предложения о рекламе. Лиза пошла на небольшую хитрость, чтобы привлечь внимание поклонников, воспользовавшись тем же трюком, что и в прошлый раз...
Девушка сфотографировалась в купальнике возле журнального столика, на котором расположила товары для розыгрыша.
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