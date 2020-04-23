Чт, 23.04.2020
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ФОТО ⟩ Королева снимков в купальнике: Лиза Линд не дает фанатам скучать на карантине

Путешественница Лиза Линд не так обеспокоена коронавирусом, как можно было предположить.

ФОТО: Instagram

Реклама в социальных сетях уже давно стала отдельным видом искусства. На что только не пойдут звезды для того, чтобы охват поста в том же Instagram был максимальным. 

Эстонская путешественница Лиза Линд — такой же активный пользователь социальных сетей. Не удивительно, что с учетом количества ее подписчиков, ей постоянно поступают предложения о рекламе. Лиза пошла на небольшую хитрость, чтобы привлечь внимание поклонников, воспользовавшись тем же трюком, что и в прошлый раз...

Девушка сфотографировалась в купальнике возле журнального столика, на котором расположила товары для розыгрыша. 

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