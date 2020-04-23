СЕЗОНУ - БЫТЬ! ⟩ Как изменится туризм в Турции из-за коронавируса

Из-за коронавируса туристическая отрасль терпит большие убытки. Когда мир вернется к нормальной жизни и путешествиям, пока неизвестно. Однако в Турции уже начали строить планы на новый туристический сезон. «Рамблер» рассказывает, что изменится в курортной стране после пандемии.

Министр туризма и культуры Турции Мехмет Эрсой заявил, что к середине мая в стране уже могут открыть курорты, но пока что только для местных. После снятия ограничений в мире и возобновления авиасообщения там планируют сразу начать восстанавливать международный туризм.

Чтобы завоевать доверие у путешественников, в Турции введут сертификацию на безопасность от коронавируса. Это коснется отелей, авиакомпаний, транспорта, ресторанов, музеев и других сфер деятельности, которые связаны с туризмом.

Так, по словам Мехмета Эрсоя, туристические объекты будут обязаны обеспечивать социальное дистанцирование, регулярно проводить дезинфекцию, проверять здоровье сотрудников и выдавать им средства индивидуальной защиты. Это позволит соблюдать стандарты гигиены. Как сообщает Ассоциация туроператоров, сначала сертификацию опробуют в Анталье.