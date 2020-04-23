ФОТО ⟩ Кальюлайд с поднятым флагом поздравила всех ветеранов с праздником

«День ветеранов и связанные с ним мероприятия и кампании являются одними из них - мы не можем в привычном виде провести кампанию «Синий цветок», «Ветеранский рок» или благотворительный ужин Фонда Carolin Illenzeer. Однако сегодня мы все можем поблагодарить ветеранов и выразить им поддержку, подняв национальные флаги. Так мы вспомним более 3000 мужчин и женщин, которые на протяжении четверти века обеспечивали безопасность Эстонии в сложных зарубежных миссиях. Таким образом, мы также помним тех, кто, отстаивая эстонское государство, отдал свои жизни или получил раны, которые останутся с ними навсегда. С Днем ветеранов! И по просьбе Sõdurileht разместите фотографии подъема флага на своей странице!», - сказала Кальюлайд.