Чт, 23.04.2020
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ДО И ПОСЛЕ ⟩ «Живой Кен» потратил 114 тысяч евро и превратился в «живую Барби»

Endine inim-Ken Rodrigo Alves avaldas, et kasutab nüüd nime Jessica.

ФОТО: Scanpix / IPA/PA Images

Из-за угрозы заражения COVID-19 правительства европейских стран объявили карантин и призвали граждан не выходить из дома без крайней необходимости. Родриго Алвес самоизолировался в своем доме в Лондоне, пишет Cosmopolitan.

Бразилец, перевоплотившийся в женщину, решил даже дома выглядеть эффектно. Любитель пластики, который теперь называет себя Джессикой, ежедневно делает укладку, макияж и тщательно подбирает наряд. Родриго, потративший на операции около 114 тысяч евро, делится с поклонниками снимками в пикантных нарядах. ​

Родриго прославился благодаря пластическим операциям. Мужчина потратил миллионы на то, чтобы стать похожим на Кена, однако в начале этого года внезапно изменил свои планы. Алвес решил стать женщиной. Бразильцу увеличили грудь, убрали кадык, подкорректировали овал лица и разрез глаз.

ФОТО: Scanpix/Capital Pictures

Кен наслаждается своим перевоплощением в женщину. Ему нравится подчеркивать фигуру провокационными нарядами. 

Родриго до операций

ФОТО: Scanpix/Caters News Agency

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