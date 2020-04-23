ДО И ПОСЛЕ ⟩ «Живой Кен» потратил 114 тысяч евро и превратился в «живую Барби»

Бразилец, перевоплотившийся в женщину, решил даже дома выглядеть эффектно. Любитель пластики, который теперь называет себя Джессикой, ежедневно делает укладку, макияж и тщательно подбирает наряд. Родриго, потративший на операции около 114 тысяч евро, делится с поклонниками снимками в пикантных нарядах. ​