ДО И ПОСЛЕ ⟩ «Живой Кен» потратил 114 тысяч евро и превратился в «живую Барби»

Из-за угрозы заражения COVID-19 правительства европейских стран объявили карантин и призвали граждан не выходить из дома без крайней необходимости. Родриго Алвес самоизолировался в своем доме в Лондоне, пишет Cosmopolitan.
Бразилец, перевоплотившийся в женщину, решил даже дома выглядеть эффектно. Любитель пластики, который теперь называет себя Джессикой, ежедневно делает укладку, макияж и тщательно подбирает наряд. Родриго, потративший на операции около 114 тысяч евро, делится с поклонниками снимками в пикантных нарядах.
Родриго прославился благодаря пластическим операциям. Мужчина потратил миллионы на то, чтобы стать похожим на Кена, однако в начале этого года внезапно изменил свои планы. Алвес решил стать женщиной. Бразильцу увеличили грудь, убрали кадык, подкорректировали овал лица и разрез глаз.
Кен наслаждается своим перевоплощением в женщину. Ему нравится подчеркивать фигуру провокационными нарядами.