«Рядом с нами мужчина сбросился со скалы в океан»: семья из Эстонии оказалась заперта на Тенерифе

Мы связались по Skype c организатором таллиннского клуба знакомств My Love Story Анастасией Кульковой, которая сейчас находится на Тенерифе с мужем, свекровью и двумя детьми.

«Карантин очень строгий. Штрафы до двух тысяч евро. Выходить запрещено: ни на пляж, ни на прогулку с детьми, – говорит Анастасия. – Люди настолько запуганы, что тут, рядом с нами, мужчина, скрывая свою личность, сбросился со скалы в океан, чтобы уйти от полиции».

По вечерам полицейские вертолеты патрулируют окрестности. В магазин можно ходить по одному, между покупателями обязательно расстояние в полтора метра, выдают антисептики, одноразовые перчатки.

«Испанцы относятся к этому очень серьезно и кричат, если кто-то не соблюдает дистанцию. В первый день карантина, когда мы еще не знали, что все настолько серьезно, свекровь утром пошла на прогулку, и на нее хотели надеть наручники», – рассказывает Анастасия.

Анастасия Кулькова приехала с семьей и друзьями на остров 11 марта, но вдоволь насладиться океаном и пальмами не удалось: на пятый день их отдыха Испания закрылась на карантин.

«Министерство иностранных дел предлагало возможность вылететь из Испании. Но это был всего один самолет. Цена на такой рейс была 900 евро даже для ребенка. Это безумная цена», – говорит Анастасия.

Взвесив все плюсы и минусы, семья решила остаться в Испании, а друзья улетели домой. Дело в том, что и у мужа Анастасии, и у нее самой есть возможность работать удаленно. Старший сын учится дистанционно. Съем жилья пока семья продлила до конца мая. С 11 мая Испания планирует осторожное и поэтапное ослабление карантина, тогда Анастасия с мужем будут думать о том, как вернуться домой.