«Выздоравливать не легче, чем болеть»: российский спортсмен, излечившийся от COVID-19

Спустя две недели после выписки из больницы чемпион мира по кайтсерфингу Петр Тюшкевич рассказал, как он восстанавливается после коронавирусной инфекции, пишет Woman.

«Кашель прошел, общее состояние стабильное, но не ковбой. Любые активные действия, будь то долгая прогулка, легкое занятие аэробным видом спорта, сразу сопровождается сильной слабостью и заболевшим горлом на следующий день», — признается спортсмен.

Пока Петр проводит время «в режиме старика»: неспешно прогуливается и тренируется с минимальной нагрузкой на организм.

Также чемпион мира помогает зараженным, сдавая свою плазму. «Не больно, не вредно, лежишь, за 40 минут 600 мл плазмы, при этом крови теряешь значительно меньше, и переносится очень легко», — делится Петр.