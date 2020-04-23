Чт, 23.04.2020
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ВИДЕО ⟩ В очистившихся каналах Венеции появились медузы

Медузы были замечены в каналах Венеции

ФОТО: ANDREA MANGONI/ANDREA MANGONI via REUTERS/Scanpix

Итальянская Венеция на ходится на карантине с 9 марта. За это время вода в каналах очистилась, и там плавают лебеди и медузы, сообщает korrespondent.net.

Зоологу удалось снять в одном из каналов Венеции бочковую медузу, которая может в диаметре достигать 90 сантиметров и весить до 35 килограммов.

Медузу и белых лебедей заметили в очистившихся в период карантина каналах итальянской Венеции, пишет Daily Mail. Отмечается, что медуза спокойно плавала у моста Баретери в полностью прозрачной воде.

Местные власти заявили, что медузу и рыб стали замечать в венецианских каналах после того, как из-за коронавирусной инфекции прекратилось движение по каналам. Из-за этого грязь смогла осесть на дно, и вода стала прозрачнее.

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