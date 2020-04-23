ВИДЕО ⟩ В очистившихся каналах Венеции появились медузы

Зоологу удалось снять в одном из каналов Венеции бочковую медузу, которая может в диаметре достигать 90 сантиметров и весить до 35 килограммов.

Медузу и белых лебедей заметили в очистившихся в период карантина каналах итальянской Венеции, пишет Daily Mail. Отмечается, что медуза спокойно плавала у моста Баретери в полностью прозрачной воде.