Чт, 23.04.2020
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НИКУДА НЕ ГОДИТСЯ! ⟩ Эстонская красотка Анита Сибул шокирована прогнозом погоды на конец апреля

Анита Сибул

ФОТО: Martin Paluoja

Блогер и королева эстонского Instagram Анита Сибул возмущена: май практически на дворе, а тепла все нет и нет, пишет Elu24.

«Хорошо, но почему у нас все еще только 8 градусов тепла, хотя апрель подходит к концу??!» - в Instagram Анита оставила эмоциональную запись.

Чтобы как-то согреть своих подписчиков в холодном апреле и подбодрить, красавица Анита, у которой более 18 000 фолловеров, опубликовала фотографию в нежно-розовом бикини, сделанную на острове Джерба в Тунисе. Ну да, мы действительно не такие горячие!

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