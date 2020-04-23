НИКУДА НЕ ГОДИТСЯ! ⟩ Эстонская красотка Анита Сибул шокирована прогнозом погоды на конец апреля

«Хорошо, но почему у нас все еще только 8 градусов тепла, хотя апрель подходит к концу??!» - в Instagram Анита оставила эмоциональную запись.

Чтобы как-то согреть своих подписчиков в холодном апреле и подбодрить, красавица Анита, у которой более 18 000 фолловеров, опубликовала фотографию в нежно-розовом бикини, сделанную на острове Джерба в Тунисе. Ну да, мы действительно не такие горячие!