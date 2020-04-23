Гороскоп Василисы Володиной на май: кому надо довериться интуиции, а кто получит шанс повысить качество жизни

Дева

В мае Девам окажет поддержку не только Меркурий, но и Марс. Благодаря огненной планете в характере этих людей появится непоколебимая стойкость, тот самый внутренний стержень, которого порой не хватает этим деятельным и страстным натурам. Сейчас важно четко понимать, когда можно дать себе волю и решиться на важный шаг, а когда стоит сдержать себя, чтобы избежать неприятностей.

Весы

Весов в мае обойдут стороной кризис в работе и любовные драмы, если они будут внимательны к мелочам и подсказкам интуиции. В приоритете сфера чувств, а также саморазвитие: если в этих областях все будет хорошо, то и в делах более приземленных придет стабильность. Вероятно, многим Весам придется взять на себя ответственность за близкого человека, а также распределять силы и время на множество дел. Поэтому рекомендуется следить за внутренним состоянием и своевременно отдыхать.

Скорпион

Самим Скорпионам грядущий месяц ничем не грозит, но из-за планет-антагонистов проблемы могут появиться у их родственников и близких людей. Кто-то из них станет жертвой апатии, кто-то будет страдать от тревожных мыслей. Первая декада месяца — благоприятное время для накопления сил, чтобы потом можно было обернуть обстоятельства в свою пользу и устоять под воздействием негативно настроенных планет.

Стрелец

Стрельцы в мае могут во многом достичь успеха. Как только месяц вступит в права, у них возрастут коммуникабельность, оптимизм и природное обаяние. Наибольших успехов Стрельцы достигнут в тех областях, где необходима личная харизма. К мечте помогут приблизиться вера в лучшее и умение управлять окружающими. Месяц выдастся ярким и запоминающимся. Но многих Стрельцов может подвести склонность во всем искать подвох и повод для беспокойства. Эксперты сайта dailyhoro.ru советуют отгонять негативные мысли.

Козерог

Козерогов ждет удачный во всех смыслах май, идеальный для новых побед. Трудолюбивым представителям этого знака удастся не только удержать стабильность, но и повысить свою репутацию, показав всем, что они способны чуть ли не в одиночку исполнять обязанности целого штата сотрудников. Единственное, за чем стоит следить, — отношения с окружающими. Есть риск, что в мае человек, которому вы безоговорочно верите, начнет строить опасные козни. Во многом причиной тому станут происки недоброжелателей, которые будут действовать исподтишка, устраивая помехи в делах при помощью тех, кто посвящен в сокровенные тайны.

Водолей

Водолеи в этом месяце могут пострадать от чрезмерной наивности. Эта черта характера может привлечь серьезные проблемы. Самое время понять, как лучше работать, любить и творить, не рискуя стать чьей-то марионеткой. Обойти стороной все подводные камни, которыми будет изобиловать май, помогут развитая интуиция и врожденная мудрость. Не стоит верить красивым словам, доверять стоит лишь фактам и поступкам. Не жертвуйте собой ради других. Это может привести к горькому разочарованию и эмоциональной опустошенности.

Рыбы