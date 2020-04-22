НАХОДЧИВО ⟩ Пирожные в виде туалетной бумаги: финское кафе придумало способ не обанкротиться в кризис
Пирожное в форме рулона туалетной бумаги стало настоящим спасением для кондитерской в Хельсинки.
По словам Сааны Лампинен, владельца кондитерской Rönttösrsä, она искала выход из банкротства, которое грозило ее компании из-за коронакризиса и поняла, что нужно начать изготавливать что-то, что сейчас особенно важно для людей, сообщает reuters.com.
«В начале коронакризиса в марте большинство наших клиентов отменили свои заказы, но в то же время они начали покупать туалетную бумагу. Так и появилась идея для нашего нового пирожного», - объяснила владелица.
По словам Лампинен, пирожные в виде рулонов туалетной бумаги являются их самыми популярными продуктами, и их покупают чаще остальных.
Пирожное состоит из овсяного теста и пассифлорового крема, а покрывают его белой марципановой глазурью.
По словам кондитера Джулианы Тимофеевой, первые пять необычных тортов были проданы менее чем за час.
Поскольку спрос увеличился, владелица кондитерского бизнеса наняла еще двух человек в помощь своим девяти сотрудникам.
Торт в форме рулона туалетной бумаги сделал ее кондитерскую всемирно известной, они также получили заказы из других европейских стран.
«Я нашла способ спасти свой бизнес от банкротства, и это работает. Все мои сотрудники могут продолжать работать. Благодаря необычному торту, другие наши изделия также покупаются», - говорит владелец Саана Лампинен.